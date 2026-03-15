Kuşadası’nda aynı gün 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı ile SGK plajında aynı gün farklı saatlerde yurttaşlar tarafından 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD yetkilileri tarafından yapılan incelemede ölü deniz kaplumbağalarından 2’sinin yeşil deniz kaplumbağası, 1’inin de caretta caretta olduğu belirlendi.

Yara ve darp izine rastlanmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp boğuldukları üzerinde durulduğu bildirildi. Kaplumbağaların gerekli ölçüleri, doku ve kabuk örnekleri alınıp, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderildi.

"TROL AVCILIĞI YASAKLANMALI"

Kuşadası Körfezi’nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Trol teknelerinin balık avlamak amacıyla deniz tabanı boyunca sürükledikleri ağlara takılan kaplumbağalar, uzun süre su altında kaldıkları için nefes almak üzere yüzeye çıkamamakta ve bu nedenle boğularak yaşamlarını kaybetmektedir. Kaybettiğimiz caretta caretta bireyinin dişi olması, diğer iki yeşil deniz kaplumbağasının ise henüz genç evrede bulunması, deniz kaplumbağalarının geleceği açısından üzüntümüzü daha da artırmıştır. Başta deniz kaplumbağaları ve yunuslar olmak üzere Kuşadası Körfezi’nde, herkesin gözlemlediği gibi kıyıya çok yakın bölgelerde dahi geceleri trol teknelerinin avlandıkları görülmektedir. Trol teknelerinde, hedef dışı avcılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için ilgili ve sorumlu kurumların mutlaka etkin yaptırımlar uygulaması gerekmektedir. Özellikle denizel biyoçeşitliliğin zengin olduğu dönemlerde Kuşadası kıyılarında trol avcılığı kesin olarak yasaklanmalıdır" diye konuştu.