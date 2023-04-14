Kuşadası Sahili'nde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu
Aydın’ın Kuşadası sahilinde ölü 24 yelkovan kuşu bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı’nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz" dedi.
Güzelçamlı Mahallesi, Kocagöl sahilinde gezintiye çıkan yurttaşlar, ayrı ayrı yerlerde ölü 24 yelkovan kuşu buldu. İhbar üzerine bölgeye Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve görevliler geldi.
Görevliler, ölü kuşları incelenmek üzere numune alıp gömdü.
"BOĞULDUKLARINI TAHMİN EDİYORUZ"
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşların Yelkovan (Puffinus yelkouan) ve Boz Yelkovan (Calonectris borealis) türlerine ait ve her iki türden ölümlerin olduğunu tespit ettik. Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı’nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz" dedi.
Sürücü, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle Dilek Boğazı’nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, ‘tırtak’ türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın denizel alan sınırlarının genişletilerek bütüncül olarak korunması türlerin geleceği açısından da çok önemli."
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- VakıfBank, altın setle finalde
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- AKP listelerinde 3 isim değişecek
- Fenerbahçe pes etmiyor!
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı