Kuşadası: Tarih ve doğanın muhteşem buluşması

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:22

Ulaşım kolaylığı ile de tercih nedeni oluyor. Kuşadası’na, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 1 saatlik kısa bir seyahatle ulaşabileceği gibi uluslararası nitelik taşıyan ve her yıl dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlayan limanı ve mavi bayraklı marinası aracılığı ile de ulaşmak mümkün. Kuşadası, yakın çevresinde bulunan Efes Antik Kenti, Milet, Priene, Afrodisias ve Meryem Ana Evi gibi dünyaca ünlü tarihi mekânlara ulaşım konusunda köprü konumunda bulunuyor. Kuşadası’nın kent merkezi Güvercinada, Kadıkalesi-Anania, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Pygale, Panionion gibi mekânlarıyla tarihle iç içe bir tatil imkânı sunuyor. Tarihî Kaleiçi Çarşısı ise dar sokakları ve birbirinden güzel dükkânları ile eşsiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Kuşadası’nda “mavi bayrak” almaya hak kazanan 25 plaj ve bir marina bulunuyor.

BİR DOĞA HARİKASI: MİLLİ PARK

Kültürel ve arkeolojik değerler ile türünün tek örneği olarak kabul edilen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Dünyanın en nadir 10 deniz memelisinden biri olan Akdeniz fokunun Milli Park kıyılarında yaşıyor olması da bölgeye ayrı bir değer katıyor.

DOĞA TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye’nin en büyük batık uçağına ev sahipliği yapan Kuşadası, dalış sporu için eşsiz fırsatlar sunuyor. Kuşadası, batıkları, deniz mağaraları, resifleri ve zengin biyoçeşitliliği ile ön plana çıkıyor. Nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası gibi nadir türlere ev sahipliği yapan Kuşadası denizleri sualtı tutkunlarını adeta büyülüyor.