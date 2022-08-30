Kuşadası’ndan 30 Ağustos kutlamaları başladı

30 Ağustos 2022 Salı, 12:04

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşku içerisinde kutlanıyor. Sabah saat 09.00’da kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başlayan kutlamalar Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti.

Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdür Mehmet Ali Berksoy, Kamu daireleri birim müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasını müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Halk oyunu gösterileri ve günün anlamını belirten şiirlerin de okunduğu etkinlikte ayrıca 100. Yıl kutlamaları kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmaya katılan tüm eserler 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında İbramaki Sanat galerisinde sergilenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yıl kutlamaları Kuşadası Belediyesi tarafından bu akşam saat 21.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun sahne alacağı bir konserle devam edecek.