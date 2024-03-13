Kuşadası'nda 150 yıllık bina birkaç saatte kül oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki 2 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangında tarihi bina tamamen kül oldu.
Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan atıl durumdaki 150 yıllık tarihi evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
Tarihi evin yapımında ahşap malzeme kullanılması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇIKIŞ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangının sıçrama ihtimaline karşı binanın yakınında oturan vatandaşlar uyarılarak evlerinden tahliye edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında tarihi ev tamamen yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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