Kuşadası’nda aşırı yağış sonrası bir inek öldü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bir çok sokak ve cadde su altında kalırken, su akıntılarına kapılan bir inek öldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sarı kodlu uyarı verdiği Aydın genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, Kuşadası ilçesinde de birçok sokak ve cadde göle döndü.
Etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilerken, Davutlar Mahallesi’nde su akıntılarına kapılan bir inek telef oldu. Akıntılar ile birlikte Davutlar Sahili’ne kadar sürüklenen ineği gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, yağışlar gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
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