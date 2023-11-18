İstanbul'da yağış... Alt geçidi su bastı, araç geçişine kapatıldı!
Maltepe'de sağanak yağmur sonrası su basan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler tıkanan rögarı ve biriken suyu boşaltarak yolu trafiğe açtığı kaydedildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki alt geçit yağış nedeniyle suyla doldu.
Sürücler ve yayalar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞİNE YENİDEN AÇILDI!
Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tıkanan rögarı ve biriken suyu boşaltarak yol trafiğe açıldı.
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