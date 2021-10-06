Kuşadası'nda kadınlar için ‘Acil Yardım Hattı’
Kadına yönelik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan Kuşadası Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile ‘Acil Yardım Hattı’ iş birliği protokolü imzaladı.
Protokol ile şiddet ve istismara maruz kalan Kuşadalı kadınlar, hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için federasyonun acil yardım hattını arayabilecek.
İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen imza törenine TKDF Başkanı Canan Güllü, TKDF Kuşadası Temsilcisi Mehlike Hepdemir, Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile Kuşadası Kadın Platformu üyeleri katıldı. Protokole göre şiddet ve istismara maruz kalan kadınlar, hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için federasyonun acil yardım hattını arayabilecek. Ayrıca TKDF 3’er aylık periyotlarda düzenleyeceği bilgilendirme raporlarıyla, Aydın Büyükşehir veya Kuşadası Belediyesi ilçe sınırlarındaki hangi bölgelerde ve ne oranda vaka yaşandığı ile ilgili istatistikleri birimlerle paylaşacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde yaşayan kadınların yönetime katılmaları, sosyal ve ekonomik hayat içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmeleri ve tüm hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen günlerde modern ve ferah bir Kadın Danışma Merkezi’miz hizmete girecek. Alt katı kreş, üst katı danışma merkezi olacak. Yine başka bir mahallemizde de anne-bebek merkezi yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak kadınların her zaman yanındayız” diye konuştu.
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