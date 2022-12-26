Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Durmuş Ali Işıldak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:18
Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi
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Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta, önceki gece emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi. 


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