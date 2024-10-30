Kuşadası'nda sır olay: Bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 37 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuşadası'nda sır olay: Bir kişi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:38

Türkmen Mahallesi 304 sokakta bir apartmanda, tek başına yaşayan 37 yaşındaki Irmak Emeklioğlu, ailesi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu.

Panikleyen aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emeklioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yeri inceleme çalışanlarının ardından 37 yaşındaki Irmak Emeklioğlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Kuşadası

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