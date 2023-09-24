Kuşadası'nda tekneden denize düşen kişinin cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedine 12 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 18:08
Kuşadası'nda tekneden denize düşen kişinin cesedine ulaşıldı
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Kuşadası'nda gece saatlerinde arkadaşlarıyla ilçe açıklarında tekne gezintisine çıkan Hasan Kaya, denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucunda, Yılancıburnu mevkisinde Kaya'nın cesedi bulundu.

Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Kuşadası tekne

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