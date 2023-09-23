Kuşadası’nda 27 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde 27 düzensiz göçmen düzenlenen operasyonla yakalanırken, konu hakkında yapılan detaylı araştırma sonucu 3 organizatörün kimlik bilgileri tespit edildi. O.A. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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