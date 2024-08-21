Kuşadası’ndaki evinde ölü olarak bulundu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
İkiçeşmelik Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında Hasan Şahin’in (44) ikamet ettiği evden silah sesi duyan yakınları hemen eve geldi.
SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Başından silahla vurulmuş halde bulunan Şahin’in yakınları hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Şahin’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şahin’in vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini büyük bir üzüntüye boğdu. Şahin’in cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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