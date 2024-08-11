Her daim yüzen birileri var: Kuşadası Kadınlar Denizi

11 Ağustos 2024 Pazar

Ege'nin en güzel tatil beldelerinden biri Kuşadası. Bu tatil beldesinin pek çok plajı bulunuyor. Bunlardan biri de Kadınlar Denizi. İstanbul'dan yaklaşık 5 buçuk saat süren bir yolculuk ile Kuşadası Kadınlar Denizi'ne ulaşıyoruz. Konaklama için de yine Kadınlar Denizi'nde hizmet veren bir otel tercih ediyoruz.

CAM GİBİ DENİZ

Adının Kadınlar Denizi olduğuna bakmayın, plaj herkese açık şekilde hizmet veriyor. Kadınlar Denizi plajı yaklaşık 500 metre uzunluğunda ancak çok geniş bir plaj değil. Mavi bayraklı bu plajda şemsiyeler belediye tarafından yerleştirilmiş ve ücretsiz. İsterseniz kendi şemsiye ve sandalyeniz ile de oturabilirsiniz.

Berrak ve kum plaja sahip olan deniz aniden derinleşmiyor. Bu yüzden çocuklu aileler için uygun. Akşam saatlerinde deniz dalgalanıyor ama yüzmeyi engelleyecek kadar değil. Sabah saatlerinde ise adeta cam gibi bir deniz karşılıyor sizi. Bu saatlerde balıklar ile beraber tertemiz denizde yüzebiliyorsunuz. Bu masmavi denizde yüzmeye doyamıyorsunuz adeta.

Bu plajda dikkatimi çeken en önemli şey yoğunluğu oldu. Sabah 7'de ya da gece 10'da hiç fark etmeksizin her daim yüzen birileri var. Üstelik tek tük de değil. Bulunduğum günler hafta içi olmasına rağmen halk plajı günün her saati yoğundu.

PALMİYE AĞAÇLARININ GÖLGESİNDE

Kadınlar Denizi'nin çarşısı da plaj boyunca uzanan kordonda kümelenmiş. Burada mağazalar, marketler, restoranlar ve eczaneler yan yana hizmet veriyor. Bu küçük caddede ihtiyacınız olan çoğu şeyi bulabilirsiniz. Ancak Kuşadası merkeze gitmek isterseniz de yolculuk otomobil ile 10 dakika sürüyor.

Palmiye ağaçlarının sıralandığı bu kordon da pek çok restoran hizmet veriyor. Fiyatlar aşırı yüksek değil. Ancak yabancı turistin yoğun olması nedeniyle fiyatlar genelde Euro olarak yazılmış durumda.

Gece saatlerinde yapılabilecek en güzel şey plajda sandalyeniz ile oturup denizi seyretmek. Bölge halkı da turistler de gece geç saatlere kadar plajda oturup sohbet ediyor, yemek yiyor hatta gençler müzik açıp dans ediyor.

NEREDE KONAKLANIR?

Kadınlar Denizi bölgesinde pek çok otel hizmet veriyor. Bunların kimi her şey dahil kimi ise oda kahvaltı konsepti ile çalışıyor. Günlük kiralık ev seçeneği de oldukça fazla.

Kuşadası'na yolunuz düşerse Kadınlar Denizi'nde mutlaka yüzmelisiniz. Kuşadası'nda görmeniz gereken diğer yerleri önümüzdeki hafta yazacağım.