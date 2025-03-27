Kuşadası’ndan İmamoğlu’na mektuplu dayanışma

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:53

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük tepkiyle karşılandı. İlk günden itibaren sokaklara ve meydanlara çıkarak tepkilerini dile getiren Kuşadalılar bu kez yazdıkları mektuplarla Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını göstermeye başladı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü ve Başkan Ömer Günel tarafından başlatılan mektup kampanyası kapsamında ilk mektupları da CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkanı Ömer Günel ile belediye meclis üyeleri kaleme aldı.

EKREM BAŞKANIMIZIN YANINDA OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

İmamoğlu’na destek amacı ile ilk mektubu kaleme alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel mektubunda, “Sayın Başkanım, haksızlığa uğradığınıza dair en ufak bir şüphem yok. Kuşadalı hemşehrilerimizle birlikte bu haksızlığa karşı ilk günden bu yana demokratik tepkimizi gösteriyoruz. Adalet tecelli edene kadar da ruhumuzla ve yüreğimizle yanınızda olacağız. Sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Kuşadalılar sizlere bayram tebriklerini ve sevgilerini gönderen mektuplar yazdılar. Bu mektup onlardan sadece birisi. İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi. Kuşadalı hemşehrilerini Ekrem İmamoğlu ile dayanışmak amacıyla mektup ve bayram tebriği yazmaya davet eden Başkan Ömer Günel, “Sizler yazacaksınız, bizler mesajlarınızı Silivri’ye ulaştıracağız. Yazdığınız mesajları kuracağımız stantlara getirmeniz halinde mektuplarınızı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkanımıza ulaştıracağız. İnanıyorum ki mektuplarımız haksız bir şekilde Silivri’de tutulan yol arkadaşlarımızın yüzlerinde küçük de olsa bir gülümseme yaratacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP’li meclis üyeleri, toplu halde Ekrem İmamoğlu’na destek için yazdıkları mektupları daha sonra PTT’ye teslim ettiler.