‘Kusursuz çıkana kadar devam’

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:00

Aralarında MADO’nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E’nin de bulunduğu altı sanık için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan dava açıldı. Davada dördüncü duruşma dün görüldü.

Kayıp yakınları ve avukatları, sanıklar tarafından yönlendirilmek istendiği iddia edilen tanığın da dinlenmesini istedi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine tansiyon yükseldi. Mahkeme, tanığın dinlenmesi yönünde karar verirken Tarhanacı Kafe’nin son kiracısı olan tanık S.A., tanık gösterildiği gün sanıklar tarafından arandığını ve dairedeki tadilatın kendisinden önce yapıldığını söyledi.

Mahkeme ara kararında tutuklama talebini reddederken üçüncü bilirkişi raporu istedi. Kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Biz tutuklama kararı beklerken mahkeme üçüncü bir rapor istedi. Sanırız mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ‘Kusursuzlardır’ raporu gelene kadar rapor istemeye devam edecek” dedi.