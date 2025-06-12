Kütahya'da deprem fırtınası! Son 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya’nın Simav ilçesinde 2025 yılının başından bu yana 1350 depremin kaydedildiğini, bu sarsıntıların 1250’sinin son 1,5 ayda gerçekleştiğini açıkladı.

Doç. Dr. Özburan, 21 Nisan’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketliliğin arttığını belirtti. En son 10 Haziran Salı günü 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını söyleyen Özburan, bu sarsıntının birçok yerden hissedildiğini kaydetti.

KLASİK DEPREM DÜZENİNE UYMAYAN BİR SÜREÇ

"21 Nisan’da meydana gelen 4,3’lük depremden bu yana büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 8 deprem kaydedildi. Bu depremlerin en büyüğü 4,6 oldu. Klasik tektonik depremlerde bir ana şok olur ve ardından artçılar gelir. Ancak burada böyle bir durum gözlenmiyor," diyen Özburan, sarsıntıların Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan alanda gerçekleştiğini belirtti.

"DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR"

Bu yoğun sarsıntıların bir "deprem fırtınası" olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Muzaffer Özburan, "Yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bunların büyük çoğunluğu son 1,5 ayda yaşandı. Bu durumun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz," dedi.

JEOTERMAL KÖKENLİ OLABİLİR

Özburan, Simav’daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade ederek, “Amerika ve Güney Kaliforniya’daki örneklerde olduğu gibi, jeotermal sahalarda 4,5 büyüklüğüne varan depremler meydana gelebiliyor. Simav’daki sismik hareketliliğin de benzer bir kökeni olabilir. Ancak kesin sonucu detaylı araştırmalar tamamlandığında açıklayabileceğiz,” şeklinde konuştu.

Bölgedeki sarsıntıların, güncel diri fay haritasında yer almasa da, Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini belirten Özburan, bu nedenle fay hattının aktifliğine dair yeni değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.