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Kütahya'da otomobilin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

29.06.2026 17:52:00
Güncellenme:
AA
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Kütahya'da otomobilin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde Mehmet Karaman adlı tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Karaman'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Kütahya'nın Kekliktepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kendine ait oto tamirhanesini işleten 41 yaşındaki Mehmet Karaman, arızalı bir otomobili tamir için lifte alarak yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı.

Bu sırada liftin üstündeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Karaman'ın üzerine düştü.

Durumu fark eden çevredeki esnaf, kriko ile Karaman'ı otomobilin altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine ağır yaralı halde kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Karaman, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlgili Konular: #tamir #Kütahya

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