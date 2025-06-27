Kütahya'daki patlamada yaralanmıştı: Yaşamını yitirdi!

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan bir işyerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Süleyman Sarıer (51) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Tüp satışı yapılan söz konusu işyerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı.
Olayda işyeri sahibi Saadettin (45) ağabeyi Abdullah Yenilmez (51) ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.