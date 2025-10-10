Kütahya günlerdir sallanıyor... Uzman isimden kritik deprem uyarısı! Tek noktayı işaret etti: 'Oraya doğru büyüyerek ilerliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 02.54’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

"BENZER DEPREMSELLİK KÜTAHYA’YA YÖNELMİŞTİR"

Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin bölgedeki depremsellik eğilimine işaret etti.

Bektaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor. Dört gün önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından depremsellik 4,9 ile kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru genişliyor. 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisindeki sıcak su valfını açtığı için depremsellikte artış yaşandı. Ege’nin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz faylarının sınırladığı Uşak Bloğu, 1969-2025 tarihleri arasında makro deprem kümesi oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya’ya yönelmiştir.”