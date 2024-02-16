Kütahya karıştı: Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı

Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:01
Kütahya karıştı: Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar Abbal (21) isimli şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.

Göz Atın
Diyarbakır'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Fuhuştan gözaltına alındı: 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Fuhuştan gözaltına alındı: 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


AIDS haberleri fuhuş haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı

Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'

İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'
Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi