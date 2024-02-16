Kütahya karıştı: Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı
Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar Abbal (21) isimli şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.
Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.
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SINIR DIŞI EDİLECEK
Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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