Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı
Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.
Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 16 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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