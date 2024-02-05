Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı

Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:57
Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 16 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kütahya haberleri narkotik haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kuaförde sahte plaka basan işyerine operasyon

Kuaförde sahte plaka basan işyerine operasyon
Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon