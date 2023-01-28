Kütahya kışa teslim: Domaniç'te kar yağışı...
Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Domaniç ilçesinde gece yarısı sıralarında başlayan mevsimin ilk kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI
Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı.
Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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