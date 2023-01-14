Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 06:47

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 06:48

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen M.K. ve N.Ş. isimli 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda tank ve bidonlar içerisinde 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile düzenek ele geçirildi.

5 FARKLI İZİNSİZ KAZI ALANI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca N.Ş. isimli şüphelinin adresinin çevresinde yapılan araştırmalarda 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi, çok sayıda kazıda kullanılan cihaz ve dedektör bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için Emniyet'e götürüldü. Soruşturma sürüyor.