Kütahya'da 6 bin litre 'kaçak' akaryakıt ele geçirildi
Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen M.K. ve N.Ş. isimli 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda tank ve bidonlar içerisinde 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile düzenek ele geçirildi.
5 FARKLI İZİNSİZ KAZI ALANI TESPİT EDİLDİ
Ayrıca N.Ş. isimli şüphelinin adresinin çevresinde yapılan araştırmalarda 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi, çok sayıda kazıda kullanılan cihaz ve dedektör bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için Emniyet'e götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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