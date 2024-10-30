Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:57

Kaza, Yeni Mahalle Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 43 RC 965 plakalı otomobil ile Hanımçeşme Mahallesi istikametinden gelen K.Ö. idaresindeki 43 ACG 785 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü K.Ö. ile diğer otomobildeki A.K. ve T.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #otomobil #Kütahya #kaza

İlgili Haberler

Kavgadan kaçarken düşürdüler: Üzerinden otomobil geçti!

Kavgadan kaçarken düşürdüler: Üzerinden otomobil geçti!
Çorum'da otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!

Çorum'da otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler