Gaziantep'te aranan firari dolandırıcı yakalandı!
Dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. adlı firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "dolandırıcılık" suçuyla 4 farklı dosyadan hakkında 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. adlı şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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