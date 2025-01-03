Gaziantep'te aranan firari dolandırıcı yakalandı!

Dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. adlı firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te aranan firari dolandırıcı yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:24

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda "dolandırıcılık" suçuyla 4 farklı dosyadan hakkında 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. adlı şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #dolandırıcılık #gaziantep #hapis

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