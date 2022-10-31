Kütahya'da 'Askıda ekmek' kumbarası çalındı

Kütahya'da bir fırında ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için konulan 'Askıda ekmek' kumbarası çalındı, o anlar işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:55
Kütahya'da 'Askıda ekmek' kumbarası çalındı
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Kütahya'da 20 yaşlarındaki bir kişi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akoluk Sokak'ta 24 saat açık olarak faaliyet gösteren fırına girdi. İşyerinde kimsenin olmadığını zanneden şahıs, tezgahın üzerinde bulunan ve ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen 'Askıda ekmek' kumbarasını çalarak kayıplara yarıştı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

İşyeri sahibi Emrah Samancıoğlu, yaptığı açıklamada, "İşyerimiz 24 saat açık olarak faaliyet gösteriyor. Sabah işyerime geldiğimizde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledim. Çalışanlarımızın arka bölümde olduğu anlardaki görüntülerde, sadaka kutusunu saat 04.00 sıralarında 20 yaşlarında bir kişinin çaldığını gördüm. Daha sonra polisi arayarak, şikayetçi oldum" dedi. 

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 


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