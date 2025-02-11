Kütahya'da otomobil dereye yuvarlandı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:26

Gediz-Kütahya karayolu üzerindeki Yunuslar Köyü yakınlarında geç saatlerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kütahya’dan Gediz’e giden M.A. yönetimindeki 43 AEL 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada araçta sıkışan sürücü M.A. ile yolcu olarak bulunan Z.A. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.