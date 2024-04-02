Kütahya'da MHP’den seçim sonuçlarına itiraz

Kütahya'da seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Eyüp Kahveci lehine 602 oy farkla sonuçlanmasının ardından, MHP 'Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı' için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:55
Kütahya'da MHP’den seçim sonuçlarına itiraz
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Milliyetçi Hareket Partisi, (MHP) CHP adayı Eyüp Kahveci’nin kesin olmayan sonuçlarına göre 602 oy farkla sonuçlanmasının ardından, ’Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı’ için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Birçok gerekçe ve usulsüzlük nedeniyle öncelikle seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Gerekli bilgi ve belgeleri İlçe Seçim Kurulu’na sunduk. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Kütahya’da, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP’li belediye başkanı ve adayı Alim Işık’a 602 oy farkıyla geçerek seçimlerin galibi olmuştu.


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