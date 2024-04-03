Kütahya'nın dillere destan lezzeti: Sıkıcık çorbası tarifi...
Kütahya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Sıkıcık çorbası, sağlık ve doygunluk dolu bir lezzet sunuyor. Bu geleneksel tarifle, bol köfteli ve doyurucu bir çorba elde edeceksiniz. Üzerine kızdırılmış tereyağında gezdirilen toz kırmızı biberle zenginleştirilen bu çorba, tam bir lezzet şöleni sunuyor. Protein açısından zengin olan bu çorba, doyurucu bir başlangıç olmanın yanı sıra sağlıklı bir öğün seçeneği sunuyor.
Sıkıcık çorbasının her bir kaşığı, geleneksel Kütahya lezzetlerini hissettirecek ve damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Bu eşsiz tarif, Kütahya'nın zengin mutfağına özgü bir lezzetin kapılarını aralıyor. Sağlık ve lezzeti bir arada sunan bu çorba, sofralarınıza bereket ve keyif katacak. Her bir lokması, yüzyıllardır geleneksel olarak sevilerek tüketilen bir mirası temsil ediyor. Peki, Kütahya'nın dillere destan bu lezzeti nasıl yapılır? İşte Sıkıcık çorbası tarifi...
SIKICIK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
Sıkıcık çorbasının köftesi için:
1 su bardağı ince köftelik bulgur
1 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)
1/2 çay bardağı tarhana
1/2 çay bardağı un
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
Sıkıcık çorbası için:
4 su bardağı sıcak su
1,5 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı tuz
Sıkıcık çorbasının üzeri için:
2 yemek kaşığı yoğurt
2 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (nane ya da pulbiber olabilir)
SIKICIK ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI
Sıkıcık çorbasının köfteleri için ince bulguru bir kaba alın.
Üzerine 1 su bardağına yakın sıcak su ekleyin ve üzerini kapatıp şişmesini sağlayın.
Üzerine tarhana, un, soğan, salça ve baharatları ekleyin.
İyice özdeşleşene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
Fındık büyüklüğünde toplar yapın.
Bir tavaya yağ ekleyin ve üzerine salçayı ekleyip kavurun.
Üzerine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.
Su kaynamaya başlayınca köfteleri suya atın ve yaklaşık 20 dakika pişirin.
Üzerine yoğurt ve tereyağında kızdırdığınız toz biber, pul biber veya nane ekleyerek sıkıcık çorbasını servis edin.
Afiyet olsun!
Sıkıcık çorbası tarifin pişirme önerisi:
Köfteleri pişirirken çok kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Çok yüksek ateşte pişirme, köftelerin dağılmasına neden olabilir.
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