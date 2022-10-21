FETÖ üyeleri paketledikleri paraları 'kargoyla' göndermiş

Amasya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüklü miktardaki parayı paketleyip kargoyla birbirlerine gönderdikleri ortaya çıktı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 15:52
FETÖ üyeleri paketledikleri paraları 'kargoyla' göndermiş
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, örgütten kopmaları engellemek, örgütü canlı tutmak, mahrem birimlerin ve finansal birimlerin yeniden canlandırılması faaliyetlerini yönettiği tespit edilen 10 şüpheli Amasya, Ankara, İstanbul, Edirne ve Samsun'da gözaltına alındı.

'MASKE' KUTUSUNUN İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda örgütün finansında kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda döviz ve TL ile bir el telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin paraları paketleyerek kargoyla birbirlerine gönderdiği belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. 


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