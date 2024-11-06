Kütahya'da 'aranan şahıs' operasyonu: 30 tutuklama
Kütahya’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 30’u tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, 30’u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şahıslardan 58’i ifadesinin alınmasının ardından, 8’i ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı.
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