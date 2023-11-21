Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:50
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kütahya Tavşanlı karayolu Kütahya Ticaret Borsası önünde, S.D. idaresindeki 43 DS 772 plakalı hafif ticari araç ile 34 FOM 007 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yaralılar, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kütahya Trafik kaza

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