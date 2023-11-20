Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Emin Eraslan (62) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 20:10
Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlurfa'nın Bozova ilçesinde Hilvan yol ayrımında ilçe merkezine giden Emin Eraslan’ın kullandığı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Emin Eraslan hayatını kaybederken diğer 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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