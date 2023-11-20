Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Emin Eraslan (62) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şanlurfa'nın Bozova ilçesinde Hilvan yol ayrımında ilçe merkezine giden Emin Eraslan’ın kullandığı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Emin Eraslan hayatını kaybederken diğer 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Silahı kafasına dayadı!
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi