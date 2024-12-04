Kütahya'da jandarma operasyonu: 38 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:32

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:32

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının istihbari ve saha çalışmaları sonucu, Kasım ayında kamu güvenliğini tehdit eden ve çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, tutuklanan 38 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, ifadeleri alınan 62 kişi serbest bırakıldı. Üç kişi ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı.