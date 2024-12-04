Kütahya'da jandarma operasyonu: 38 kişi tutuklandı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasım ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 103 kişiyi yakaladı. Yakalanan 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının istihbari ve saha çalışmaları sonucu, Kasım ayında kamu güvenliğini tehdit eden ve çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, tutuklanan 38 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, ifadeleri alınan 62 kişi serbest bırakıldı. Üç kişi ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı