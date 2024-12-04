Kütahya'da jandarma operasyonu: 38 kişi tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasım ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 103 kişiyi yakaladı. Yakalanan 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da jandarma operasyonu: 38 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:32

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının istihbari ve saha çalışmaları sonucu, Kasım ayında kamu güvenliğini tehdit eden ve çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, tutuklanan 38 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, ifadeleri alınan 62 kişi serbest bırakıldı. Üç kişi ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı.


Etiketler: #Kütahya #Jandarma #JASAT

İlgili Haberler

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Kütahya’da 'uyuşturucu' operasyonu: 65 gram ele geçirildi

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Kütahya’da 'uyuşturucu' operasyonu: 65 gram ele geçirildi
Kalabalığın içinde ateş açtı: Polis operasyonu ile yakalandı

Kalabalığın içinde ateş açtı: Polis operasyonu ile yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-50' operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-50' operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler