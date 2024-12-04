Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Kütahya’da 'uyuşturucu' operasyonu: 65 gram ele geçirildi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:27

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:27

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Kütahya il merkezi Dumlupınar Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 gram metamfetamin ve 250 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.

1 TUTUKLAMA

Olayla bağlantısı tespit edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1’i ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.