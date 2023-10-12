Kütahya'da kadın kıyafeti giydirip darbetmişlerdi: Serbest bırakıldılar
Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yerel haber sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti.
Şiddete maruz kalan gencin ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada olaya karıştığı iddia edilen diğer zanlıların da tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.
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