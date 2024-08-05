Kütahya'da kahreden olay... Düğün dönüşü trafik kazasında ölen gelin ve damadın görüntüleri ortaya çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hayatlarını kaybeden gelin ve damadın aynı gece kaydedilen düğün görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:47
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de düğünleri yapılan Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, düğün sonrası gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpışmış, gelin ile damat olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin’in Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı.


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