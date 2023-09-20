Yolunu şaşıran sürücü, minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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