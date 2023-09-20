Yolunu şaşıran sürücü, minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:39
Yolunu şaşıran sürücü, minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


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Ambulans yolcu minibüsü Minibüs

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