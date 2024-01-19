Korku dolu anlar... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın!

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:04
Korku dolu anlar... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın!
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Çandır Kavşağı D-400 kara yolu üzerinde, içerisinde şehirlerarası yolcu taşıyan 07 AUL 435 plakalı otobüste yangın meydana geldi.

Otobüsün motor kısmında başlayan yangını fark eden seyir halindeki diğer araç sürücüleri, şoförü ikaz ederek aracın durmasını sağladı.

MUHTEMEL BİR FACİA ÖNLENDİ!

Sürücü ve yolcuların otobüsten inmesiyle muhtemel bir facianın yaşanması engellenirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılan yangın sonrası, yolcuların başka bir otobüsle seyahat etmesi sağlandı.


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