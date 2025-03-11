Kütahya'da korkutan yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da korkutan yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
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İHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:06

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Emirler köyünde, F.D.'ye ait 2 katlı evin ikinci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangın sırasında güvenlik güçleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri de evde dumandan etkilenen N.D. (41) ve 2 yaşındaki A.D.'yi tedbir amaçlı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #duman #Yangın #Kütahya #tavşanlı

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