Bağcılar'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü

Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki yangında mahsur kalan Salih Polat (90) itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulansta hayatını kaybetti.

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:44

Yangın, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü.

İtfaiye ekipleri Polat’ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis ekipleri çalışma başlattı.


Etiketler: #bağcılar #Yangın #Bina

İlgili Haberler

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
Sütçüler'de korkutan ev yangını: İtfaiye müdahale etti!

Sütçüler'de korkutan ev yangını: İtfaiye müdahale etti!
İzmir'de panik anları! Belediye otobüsünde yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi

İzmir'de panik anları! Belediye otobüsünde yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler