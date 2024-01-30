Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı!

Tavşanlı ilçesinde linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:46
Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı!
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.


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