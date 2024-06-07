Kütahya’da okul inşaatında göçük: Yaralılar var!
Kütahya’da okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaatta bulunan işçilerden 5’i yaralandı.
Olay, Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
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