Kütahya’da uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle başlatılan çalışma çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:05
Kütahya’da uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H.G (23 ) isimli şahsa yönelik uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışma çerçevesinde satış yaptığı kullanıcı bir şahıstan, 0,57 gram metamfetamin ve bir miktar kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise, 21,47 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak.


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