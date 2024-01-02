Kütahya'da porselen fabrikasında korkutan yangın!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:08

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:20

Kütahya'da Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.