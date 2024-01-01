Malatya'da konteyner kentte yangın paniği!

Malatya'da, konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:02
Malatya'da konteyner kentte yangın paniği!
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Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte, depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederek, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Konteynerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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