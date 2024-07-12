Kütahya’da sağanak: Hayatı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 12.07.2024 - 17:53

Kütahya’da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı ile birlikte il merkezinde çok sayıda sokak, biriken yağmur sularının altında kaldı.

Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Sular altında kalan Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitleri ise ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 50’ye yakın evi de su bastı. Trafik ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.