Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:45

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptı.

Aramada 160 bin adet 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden O.D. ve B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılıp tutuklananların sayısının 105’e ulaştığını bildirdi.