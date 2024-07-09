Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:45
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptı.

Aramada 160 bin adet 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden O.D. ve B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılıp tutuklananların sayısının 105’e ulaştığını bildirdi.


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