Kütahya'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:26

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:26

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Simav ilçesinde ev ve işyerlerinde dezenfektandan sahte içki yapılarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre takibe alınan şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Gece saatlerinde şüphelilere ait 1’i işyeri ve 4 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.D. (51) M.A. (54) ile R.A.’yı (60) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte alkol yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.